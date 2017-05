We gaan weer vaker dood in het verkeer

Geen subtiele titel, maar het is wel de waarheid.

In 2016 lieten 629 personen het leven in het Nederlandse verkeer en dat zijn er acht meer dan in 2015. Van 2015 op 2014 nam het aantal verkeersdoden toe met 51 slachtoffers dus het lijkt niet goed te gaan met de verkeersveiligheid.

Vorig jaar waren het relatief gezien vooral automobilisten (231 personen) die verongelukten. Daarbij gaat het met name om de leeftijdscategorie tussen 18 en 25 jaar en boven de 75 jaar. Van de 231 slachtoffers gaat het om 186 bestuurders en 45 passagiers, de meeste automobilisten kwamen om tijdens de spitsuren. IKn Noord-Brabant en Gelderland vielen de meeste dodelijke slachtoffers onder automobilisten en in Utrecht, Zeeland en Flevoland lag dat aantal het laagst.

Verder vielen in 2016 maar liefst 189 dodelijke slachtoffers onder fietsers te betreuren en 51 voetgangers. 45 motorrijders lieten het leven, 41 scooterrijders, 38 scootmobielers en 23 personen in bestelwagens. Ook verloren zes truckers het leven en overleefden drie bestuurders van een brommobiel hun crash niet.

Naar het oordeel van VVN is smartphonegebruik de belangrijkste reden voor de toename van het aantal dodelijke slachtoffers onder automobilisten. De verkeersorganisatie wil dan ook dat het gebruik van pokkies achter het stuur nog verder wordt ontmoedigd, ondanks dat je 230 eurootjes mag aftikken als de politie je snapt. Als inderdaad, want de pakkans is natuurlijk heel klein. (cijfers via CBS)

Foto: gecrashte 5-serie door @julian_gtr, via Autojunk