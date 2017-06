We verspillen onze tijd door fouten van navie-systemen

Verkeerd gereden door een fout van je navigatiesysteem? Je bent niet de enige.

Het maakt niet uit of je gebruik maakt van TomTom, Waze of Google Maps: we hebben allemaal wel eens verkeerd gereden. Soms letten we zelf niet goed op, maar het navigatiesysteem kan er ook een potje van maken.

Uit een onderzoek van MyTaxi blijkt dat we jaarlijks zo’n 29 uur verspillen door inaccurate berekeningen van GPS-systemen. De navigatie stuurt je naar een weg die niet bestaat of de eindbestemming blijkt niet te kloppen. Aan de enquête deden 2.000 ondervraagden mee. 47 procent van de ondervraagden gaf aan de navi een corrigerende tik te geven wanneer de navi niet naar behoren werkt. 31 procent van de ondervraagden gebruikt hier verbale communicatie bij.

Finlay Clark van Waze denkt wel te weten hoe het komt. Zo updaten mensen hun systeem niet altijd en maken sommige bestuurders geen gebruik van de live verkeersupdates. 52 procent van de ondervraagden geeft toe dat ze soms blind op de navigatie vertrouwen. In plaats van verkeersborden, turen ze alleen nog maar naar de GPS.

Ergernissen kun je voorkomen met apps als Waze, Google Maps of Apple Maps in combinatie met een internetverbinding. De systemen zijn up-to-date en verdwalen lijkt bijna onmogelijk. Blijf natuurlijk wel zelf opletten. Navigaties kunnen niet anticiperen op tijdelijke wegsituaties. Door je navi even te laten voor wat het is en de gele borden te volgen kom je echter weer op het goede pad terecht. (via Forbes)

Fotocredit: @flik2punt0 via Autojunk