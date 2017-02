We weten nu al wanneer Max zijn eerste motor-update krijgt

Ook doet Helmut Marko een boekje open over de verwachtingen van de nieuwe krachtbron.

Aankomend seizoen zal niet langer met het gehekelde token-systeem gewerkt worden, waardoor fabrikanten gedurende het seizoen meer aanpassingen kunnen doorvoeren. Wel zullen de coureurs het dit jaar met vier in plaats van vijf motoren moeten doen, waardoor het aantal updates dus evenzo beperkt is.

De kalender telt dit jaar 20 races en dus zal een motor gemiddeld vijf races mee moeten gaan. Je zou dan ook verwachten dat de eerste grote update tijdens de zesde race plaats vindt, maar volgens Marko in een interview met het Duitse Motorsport Magazine komt een krachtigere Renault-motor al een race eerder, in Spanje. Je weet wel, het circuit waaraan wij collectief zulke goede herinneringen hebben.

Helmut Marko verwacht dat Red Bull ook tijdens de eerste vier races in Melbourne (26 maart), Shanghai, Bahrein en Sochi weinig te klagen zal hebben. Zelf was Renault overigens iets voorzichtiger in haar bewoordingen. Volgens Marko is het ongeveer Ferrari-niveau, maar nog wel een stukje langzamer dan Mercedes. Dat betekent overigens niet dat Red Bull geen kans maakt op de titel, aldus Marko. Gaandeweg het jaar moet dat verschil steeds kleiner worden, waarbij de grote update in Spanje een belangrijke eerste stap is. Tijdens kwalificaties verwacht de Oostenrijker dat Mercedes nog wel even van de buitencategorie blijft.