Webber: Ricciardo gaat Verstappen verslaan in 2017

Marky Mark denkt dat zijn landgenoot dit jaar onze landgenoot de loef af gaat steken.

Mark deed de uitspraken in het kader van de ‘Bathurst 12 hour’ die dit weekend werd verreden. Voor het geval je het gemist hebt: de equipe Lowndes/Vilander/Whincup won de race op het pittoreske circuit met hun Ferrari, voor een Porsche en een Bentley.

De kersverse pensionado en achtvoudig Grand Prix winnaar was aanwezig bij het race-feest in eigen land. Uiteraard werd hem door de journalisten gevraagd naar zijn mening over de interne strijd bij Red Bull Racing dit jaar. Mark is namelijk niet alleen een landgenoot van de goedlachse Ricciardo, maar ook zijn directe voorganger bij het team van Red Bull.

Vorig jaar had Ricciardo Max nog nipt in de tas. In de periode dat de twee elkaar’s teamgenoten waren, haalde Ricciardo zes podia en Max vijf podia. Beiden scoorden één overwinning. In de kwalificaties was Daniel doorgaans de snellere van de twee, hoewel de koude cijfers (11-6) enigszins vertekend worden door het feit dat Max vooral in het begin moeite had de Ozzie bij te benen over één rondje. Naarmate het seizoen vorderde lukte dat al een stuk beter.

Velen verwachten dan ook dat Max dit jaar misschien wel het voortouw kan nemen. Webber is echter niet één van die mensen. Hij denkt dat de ervaring die Ricciardo heeft hem gaat helpen om de nieuwe auto’s zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Ricciardo startte top op heden in 109 GP’s, Max heeft 40 starts achter zijn naam staan.