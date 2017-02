Wees origineel, maak een S-klasse pick-up

Deze creatie verdient de originaliteitsprijs, toch?

Lachen is een raar fenomeen. Met een groep vrienden kan je heerlijk dubbel liggen van het lachen. In je eentje gebeurt dat minder. Als iets écht uitzonderlijk grappig is dán lach je in je eentje hardop. Deze pick-up lijkt mij zo’n geval. Het is een bizar ding; die bumpers, uitlaten, pick-up functie. Het is hilarisch.

Mercedes-Benz heeft inmiddels nagedacht over een pick-up. Lees er hier meer over. Maar een pick-up op basis van een S-klasse, dat is nieuw. Een creatieve Rus kwam met het idee. Heel veel details zijn er niet bekend over deze creatie maar blijkbaar wordt de auto nu gebruikt om de brommer van de eigenaar te vervoeren. Super functioneel dus.

Het project heeft zo’n vier maanden geduurd en werd gepresenteerd op de lokale motorbeurs van Sint-Petersburg. De motorfiets van de eigenaar heeft dezelfde kleurstelling als de S-klasse en past dus keurig. Rood en zwart is altijd goed.

Wat ligt er onder de motorkap van dit imposante apparaat? Het is de 3,5 liter grote V6 benzinemotor van de S350. Deze Russische creatieveling is overigens niet de eerste die zijn Mercedes ombouwde tot pick-up (tot mijn grote verbazing). Er is al eerder geëxperimenteerd met een E-klasse en zelfs een oude C-klasse. De vraag rest dan, moet Mercedes deze pick-up dan toch gaan produceren? (Via Carakoom)