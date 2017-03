Welke één jaar oude occasion van 150k heeft zwengelramen?

En nee, het gaat niet alleen om de achterste zijruiten, ook voorin moet er gezwengeld worden.

Het gaat om de ‘goedkoopste’ G-Klasse die je in 2016 nieuw kon kopen: de G 350 d Professional. Voorheen waren er twee versies van de G-Klasse, de geciviliseerde W463 en de veel minder luxe W461. Deze laatste werd vanaf 1990 louter nog aan defensie-klanten aangeboden, maar was van 2010 tot 2013 toch nog even voor consumenten te koop als Edition30.PUR en G Professional. Deze was veel nauwer verwant aan de originele G (W461) dan de luxere en modernere W463. Niet alleen stond de auto op een andere, minder geavanceerde combinatie van chassis en aandrijflijn, ook het interieur was veel gedateerder dan dat van de G zoals die nu in de showrooms staat. Uiteindelijk deden milieu-eisen de G 300 CDI Professional de das om.

Vorig jaar was de G Professional terug. Ditmaal niet als marginaal luxere versie van de militaire G-Klasse, maar als een flink minder luxe W463 G-Klasse. Het dashboard komt uit de huidige G, maar moet het zonder de ‘iPad’ doen en ook de rest van het interieur is flink uitgekleed. Denk aan slingerramen, zichtbaar plaatwerk in het interieur, rubberen vloermatten en eenvoudige stoffen stoelen. Aan de andere kant krijg je wel moderne fratsen als bi-xenon, led-dagrijverlichting, airco en full map navigatie, zij het op postzegelformaat.

Al met al is de auto een wat moeilijke combinatie van een puristische G-Klasse en een moderne luxe G-Klasse. Iets wat je de auto zou kunnen vergeven als hij significant goedkoper was dan een gewone G 350 d, maar ook dat valt tegen. Dit één jaar oude exemplaar met 8213 km op de teller kost namelijk 149.500 euro, al heeft dezelfde aanbieder ook een groen exemplaar voor 140.000 euro te koop staan. Daarvan bedraagt overigens zo’n 45 mille rest BPM, wat al flink minder is dan de ruim 72 mille aan BPM die je zou betalen als de G-Klasses nieuw waren. Een normale G 350 d staat momenteel voor 169.370 euro in de prijslijsten.

Met dank aan @rovadepo voor de tip!