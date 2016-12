Welke gekke Brit rijdt hier met een tank door een muur?

Je mag drie keer raden. En alvast een hint; het is NIET Mr Bean.

Natuurlijk is het Jeremy Clarkson. De vraag stellen is hem beantwoorden, want er zijn maar weinig mensen in staat zo’n entree te maken. De actie van Jezza heeft natuurlijk te maken met de opnames van een aflevering van The Grand Tour. Ze zijn in Dubai en dat is ook de plaats waarin het winkelcentrum staat waar Jeremy besloot door een muur te rijden.

In het filmpje dat je HIER kunt bekijken, hoor je duidelijk dat het is gescript, je hoort de regisseur aftellen en “Action” roepen, dus er is niemand in gevaar gebracht. Toch waren er volgens The Daily Mail wel degelijk mensen geschrokken, zij waren niet op de hoogte van de aanwezigheid van het programma en zagen ineens een tank door de mall rijden.

Wanneer de aflevering wordt uitgezonden is nog niet bekend.