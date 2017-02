Welke petrolhead kocht een 911R en een F12tdf?

Is het Sebastian Vettel? Laat pensionado Koos "Flip Flitspaal" Spee het breed hangen? Is het dan toch een bekende sportman die we hier al vaker voorbij hebben zien komen? Neen, allemaal fout.

Niemand minder dan Horacio Pagani trakteerde zichzelf onlangs op het heetste dat Porsche en Ferrari momenteel te bieden hebben. De 918 Spyder en de LaFerrari zijn feitelijk alweer passé, zij passen hun eindbazenkronen dus door naar de 911R en de F12tdf. Overigens werden we er terecht op gewezen dat Pagani ook zo’n gerse 918 in de collectie heeft.

Carbonkunstenaar Pagani kon kennelijk niet kiezen en dus schafte de beste man ze maar allebei aan. De 911R werd door ondergetekende nog neergezet als een irrelevant verzamelaarsobject. Misschien een slip of the fingers, in elk geval is het een zeer begeerlijk ding met 500 pk, een handbak en geen clowneske spoilers. De livery is bekend, gewaardeerd collega @CasperH reed ‘m in precies dezelfde kleuren. De rijtest vind je HIER.

Door naar de F12tdf en hard ook, want zelden zagen we een Ferrari die zo smaakvol was samengesteld. Heeft ongetwijfeld de nodige euro’s gekost, maar Pagani’s zijn niet goedkoop dus Horacio kan de centen laten rollen. Deze extra dikke versie van de F12berlinetta (rijtest) levert 780 pk en doet 0-100 km/u in minder dan drie tellen. Zonde, want we zouden best wat langer naar die fraaie kleurstelling willen koekeloeren.

Gelukkig hebben we de gallery nog, wel even laten weten welke jij liever in de schuur zou zetten!