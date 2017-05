Welke powerstation vloog door de lucht op Zandvoort?

Motorsport is dangerous...

Gelukkig kan de bestuurder het naar verluidt zonder kleerscheuren navertellen, maar deze Mercedes-AMG C63 Estate (rijtest) is stuk. Behóórlijk stuk. Nu is een crash op een circuit niet per se iets heel bijzonders en toch ligt dat bij deze klapper net effe anders.

Het lijkt er namelijk op dat de Mercedes in de Tarzanbocht met hoge snelheid van de baan is gevlogen. Iets zegt ons dat dat bijna geen driver error kan zijn, maar da’s op basis van een stapeltje foto’s natuurlijk lastig te beoordelen. Wie meer weet mag het zeggen!

Foto’s via Pluim Fotografie, dank aan Martin voor het tippen!