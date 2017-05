Koop een A5 TFSI met 388.000 km op Marktplaats

Nu in prijs verlaagd!

Volgens mij spreek ik niet alleen voor mezelf als is zeg dat de Audi A5 naar verloop van tijd alleen maar lelijker is geworden. Het originele ontwerp van Walter de’Silva was het mooiste. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de man in kwestie er zelf ook mee in zijn nopjes is. Het enige wat niet zo mooi is aan de auto is de iets te forse frontoverhang. Maar goed, daar doe je weinig aan als je in de basis aandrijving op de verkeerde wielen hebt.

Enfin, in de tussentijd kreeg de A5 eerst een facelift, waardoor hij van voren nóg meer op broertje A4 leek. Inmiddels is er al weer enige tijd een volledig nieuw model op de markt (rijtest). Die ziet er in precies hetzelfde uit als zijn voorganger, maar dan lelijker en minder clean.

De slimme koper pikt zodoende een voordelige okkazie op. Dan krijg je de goede looks en betaal je nog eens minder ook. Nadeel is wel, de eerste A5 was technisch niet foutloos. Het is dus belangrijk het juiste exemplaar uit te zoeken. Occasion-jager @rachid weet dat als geen ander en is op de proppen gekomen met deze zwarte A5 uit 2010.

Het is namelijk een handgeschakeld exemplaar met 1.8 TFSI onder de kap. Daarmee vermijd je niet één, maar twee granaten: de Multitronic-automaat en het 2.0 TFSI-blok. Dit wil niet zeggen dat deze A5 daarmee foutloos is, maar het scheelt wel een slok op een borrel olie. Desalniettemin is het ook bij deze motor belangrijk om te checken of de kettingspanners van de distributieketting nog in puike vorm zijn en of de koppeling naar behoren werkt. Check voor alle andere aandachtspunten ons aankoopadvies.

De auto in kwestie is afkomstig van de eerste eigenaar en die heeft er maar liefst 388.000 kilometer mee afgelegd. Niet weinig voor een coupé op benzine. De verkoper geeft aan dat het gaat om snelwegkilometers en we zijn geneigd hem te geloven wat dat betreft. Al is het maar omdat we op de redactie berekend hebben dat 388.000 kilometer rijden over wegen waar je 30 mag zo’n 169 jaar kost, terwijl deze Audi pas 7 jaar oud is.

De vraagprijs bedraagt niet langer 12.000 Euro, maar nog slechts 10.500 Euro. De prijs is echter wel goed onderbouwd, want de verkoper geeft aan dat de auto onlangs bij de Kwik-Fit nog een ‘normale onderbouwdsbeurt’ heeft gekregen, wat dat ook moge zijn. Ga jij aan de haal met de ranke coupé?

