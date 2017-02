Wie geeft deze Porsche 356 een tweede kans?

Een leuke klassieker 'met wat werk'.

Doorgaans posten we vooral de toppers die we op Marktplaats tegenkomen, zoals de Porsche Carrera GT van een miljoen euro of de 356 Speedster GS van 1,4 miljoen die gisteren de revue passeerde. Vandaag wederom een 356, een exemplaar in iets mindere staat, maar ook met een fors lager prijskaartje.

Deze gehavende 356 is volgens de advertentie volledig matching numbers, maar raakte ernstig beschadigd door een brand. Daarnaast krijg je er nog een drietal body’s bij (waarvan één in ogenschijnlijk prima staat) en nog een extra motor, versnellingsbak met assen en remtrommels en nog een extra setje trommels. Al met al kom je nog heel wat onderdelen te kort om een mooie 356 te bouwen, maar biedt het wel de mogelijkheid om op basis van Kever-onderstellen een paar geinige replica’s te maken. Ook de wellicht bekende lowrider Polizei 356 kwam op zo’n manier tot stand.

Wat je ook van plan bent met deze verzameling onderdelen, je zult over meer doorzettingsvermogen dan Hero Brinkman moeten beschikken om hier iets moois van te maken. Als dat het geval is kun je voor 50.000 euro je slag slaan.