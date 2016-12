Wie heeft in 2016 de meeste / beste reacties gepost?

Het lijstje der lijstjes

Autoblog zou Autoblog niet zonder jullie, lieve lezertjes. Veel van jullie kruipen in de pen het toetsenbord en de persoon die dat dit jaar het meest heeft gedaan is met afstand Dutchdriftking. Vorig jaar stond @willeme (formerly known as gtwillem) nog op 1, maar sinds we hem hebben ingelijfd is hij te druk met het maken van lijstjes. Lekbak komt nieuw binnen op 2, terwijl ook viezefreddyw, onze Chinese correspondent pinut187, Edge, poemoek en Rob nieuwe veelposters zijn. Berlinetta, Lincoln en desjonnies mogen we -gelukkig- ook dit jaar weer tot het vaste meubilair rekenen.

Top 10: meeste reacties per gebruiker in 2016

@dutchdriftking – 5398

@lekbak – 3531

@viezefreddyw – 3408

@pinut187 – 3280

@berlinetta – 2978

@lincoln – 2774

@Edge – 2698

@pomoek – 2269

@Rob – 2166

@desjonnies – 2148

Een potje verplassen doet het altijd goed op je favoriete website en toen jullie werden gevraagd naar het hardste dat jullie ooit hebben gereden, kwam er ware stortvloed aan reacties. Ook andere lezersvragen scoorden traditioneel goed, met doorgaans veel meer reacties dan je tijdens een gemiddeld toiletbezoek kunt lezen.

Top 10: artikelen met de meeste reacties in 2016

Kroegpraat, wat is het hardste dat jij ooit hebt gereden? – 510 reacties (nicolasr)

Lezersvraag: welke auto zou jij uitkiezen voor 50.000 euro? – 381 reacties (nicolasr)

Lezersvraag: wat is jouw ideale reisauto? – 380 reacties (rynnus)

Lezersvraag: wat is de pk-gewichtsverhouding van jouw auto? – 366 reacties (nicolasr)

Lezersvraag: wat is volgens jou de beste racegame ooit? – 328 reacties (Dizono)

Roep maar; wat is jouw ‘betaalbare’ droomauto? – 326 reacties (nicolasr)

Lezersvraag: welke 3 auto’s moeten in jouw droomgarage? – 305 reacties (nicolasr)

Lezersvraag: wat vind jij de allerlelijkste auto ooit? – 297 reacties (nicolasr)

In welke auto leerde jij autorijden? – 291 reacties (casperh)

Lezersvraag: wat was je eerste auto en zou je die opnieuw kiezen? – 276 reacties (nicolasr)

Niks zo leuk als een verhitte discussie, waarbij door de verschillende partijen op een welbespraakte manier met steekhoudende argumenten wordt gestrooid. Ergo, we zijn aanbeland bij de artikelen met gemiddeld de langste reacties. Volgens onze cijferkoning @autoblogger is dat namelijk dé manier om te zien onder welke artikelen de meest inhoudelijke comments geplaatst zijn. Dat een artikel van zijn hand bovenaan staat zullen we dan maar onder de noemer ‘toeval’ scharen… Voor de duidelijkheid, het eerste getal is het aantal reacties, het tweede getal het gemiddeld aantal woorden per comment.

Top 10: artikelen met gemiddeld de langste reacties

Opel-dealers passen in het geheim vervuilende Zafira’s aan? (79 | 510 | autoblogger)

Tesla verliest tienduizenden dollars per auto (106 | 491 | casperh)

Marchionne denkt Ferrari F1 naar de winst te kunnen praten (23 | 491 | jaapiyo)

Dit zijn de mooiste verhalen over jullie eerste auto’s (21 | 483 | nicolasr)

Kilometerheffing: een zegen voor autoliefhebbers (106 | 482 | Dizono)

Europese autoverkoop noteert dikke plus, Nederland faalt (53 | 480 | rubenpriest)

Lezersvraag: welke schades heb jij allemaal gereden? (191 | 476 | nicolasr)

Dit zeggen de internationale media over Max en Ferrari (129 | 469 | rubenpriest)

‘Gedonder tussen Verstappen en Sainz mede reden overstap’ (39 | 466 | rubenpriest)

MINI Clubman ALL4: gezinsrakker met tractie (29 | 465 | rubenpriest)

En dan nu het lijstje waar jullie natuurlijk allemaal voor gekomen zijn: zat je afgelopen jaar bij de grappigste personen op Autoblog? Lincoln gaat dit jaar door voor de koelkast, zijn gortdroge grap was met afstand de best gewaardeerde comment van dit jaar.

Top 10: de best gewaardeerde reacties

@lincoln maakt een grapje:

Lezersvraag: wat was jouw hoogste boete ooit en waarvoor? – 647 plusjes

@breitling1993 vind Maybach-velgen helemaal niet lelijk:

Dit zijn 9 lelijke velgen, af fabriek – 472 plusjes

@awesome dingt op heel andere zaken af:

Lezersvraag: Welke smoes gebruik jij als je wil afdingen? – 460 plusjes

@escort77 weet dat taxi-grappen altijd scoren:

BREEK: Mercedes E-Klasse van alle kanten! – 421 plusjes

Hoe leuk is de comment van @marijkes eigenlijk, op een schaal van 1 tot 10?

Maar…wanneer is die huldiging nou eigenlijk? – 419 plusjes

@noreplacementfordisplacement scoort met een comment korter dan zijn nickname:

Matt LeBlanc is collega-presentator Chris Evans spuugzat – 418 plusjes

@Donstil maakt een grapje waarvoor je in Italië drie jaar cel kunt krijgen:

Deze unieke BMW M5 E60 staat nu op Marktplaats – 402 plusjes

@larini steekt de snorren een hart onder de riem: Boeven die Audi RS4 crashten waren bekenden van politie – 384 plusjes

@willeme zag pas een Toyota rijden:

Badge-tuning op je Aston. Kun je dat maken? – 381 plusjes

Bij @dutchdriftking gaat een lampje branden:

Gallery: Oekraïeners maken een W222 van je W221 S-klasse – 380 plusjes

@bmwalpina deelt de tiende plek met een briljante woordspeling:

Jeremy Clarkson: je bent GEK als je zelf schakelt – 380 plusjes