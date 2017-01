Wie-o-wie pakt de inhaalactie van het jaar?

De strijd om de best overtake van 2016 is ongemeen spannend.

Terwijl je net was afgekickt na een heftig F1-seizoen trakteren wij je op een nieuwe dosis Max Verstappen-nieuws. De Limburger zit momenteel in de simulator om de nieuwe auto voor 2017 te leren kennen. De Sportman van het Jaar heeft echter nog een formaliteitje in het verschiet. Zo mogen we de zoveelste prijs toch wel noemen. Eerder werd hij uitgeroepen tot persoonlijkheid van het jaar en ook de beker voor de actie van het jaar ging naar Limburg. Die prijs kreeg Max trouwens voor de actie op Rosberg in Brazilië.

Verstappen maakt namelijk kans gaat namelijk de prijs voor de inhaalactie van het jaar in de wacht slepen. Zoals je kunt zien op bovenstaand plaatje haalden Raikkonen, Gutiérrez, Vettel, Magnussen, Hulkenberg en Ricciardo het helaas niet. En dus blijven twee inhaalacties over: Max op Rosberg in Groot-Brittannië en Max op Rosberg in Brazilië.

Wie het even kwijt is: beide inhaalacties vonden plaats op een natte baan. Op Silverstone pakte de Inhaalkoning de positie van Rosberg na een klein foutje van de kampioen. Op Interlagos reed Verstappen simpelweg magistraal om de Mercedes heen. Terugkijken kan hier en hier.

Zelf je stem uitbrengen? Dat kan via het officiële twitter-account van de Formule 1.

Dank aan Arjen voor het tippen!