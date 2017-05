Wie plukt de oudste Lada van Marktplaats?

Zo oud, dat hij precies één dag ouder is dan uw scribent.

Toch ziet deze Lada 1200 S er hopeloos ouderwets uit voor een auto uit 1988. Sterker nog, het is het laatste jaar waarin deze oudgediende werd geproduceerd. De auto kwam in 1970 op de markt, maar was uiteraard een licentiebouw van de Fiat 124 uit 1964. Op het moment dat de eerste Nederlandse eigenaar deze auto kocht, was het model dus al 24 jaar oud.

Waarom dan toch die Lada? Omdat het de goedkoopste auto van ons land was en voor dat geld kreeg je niet een minuscuul autootje als een Cuore of een Alto, maar een ‘échte’ auto met vier deuren en een heuse kofferbak. Verder moest je je niet al te veel voorstellen van het comfort, maar betrouwbaar was de Lada 1200 wel.

Eind jaren ’80 waren de hoogtijdagen van Lada in Nederland, met bijna twintigduizend verkochte auto’s in 1987. Daarvan is tegenwoordig zo goed als niets meer over, terwijl je vroeger een Lada uit de 2100-serie op elke straathoek zag en ook de Samara allerminst een zeldzaamheid was. Dat heeft enerzijds te maken met het roestspook, dat de met Italiaans plaatwerk gebouwde Lada’s in het Hollandse klimaat sneller deed oplossen dan een zakje Nescafe in een kop warm water. Daarnaast waren de auto’s tweedehands nog goedkoper dan nieuw en kostten ze dus écht een appel en een ei.

Russische bootslui kregen dat ook in de gaten en kochten de tweedehands Lada’s massaal op in Nederland en Engeland. In het thuisland waren er nog altijd jarenlange wachtrijen voor een nieuw exemplaar en dus was een tweedehandsje in Rusland veel duurder. Overigens werden lang niet alle Lada’s die in Nederland op de dekken van vrachtschepen werden gezet in Rusland uitgeladen. Vaak werden de auto’s onderweg gestript en gingen de karkassen overboord. Dat scheelde weer importrechten, terwijl er thuis met de onderdelen een oud lijk kon worden opgeknapt. Naar het schijnt liggen er tussen Europa en Rusland hele kunstmatige koraalriffen van gestripte Lada’s op de zeebodem…

Goed, terug naar dit exemplaar. Deze is al die jaren bij zijn eerste eigenaar geweest, die er 25.654 kilometer mee reed en de auto vermoedelijk wel keurig elk jaar voor zijn beurtje naar de garage bracht. Wegens gezondheidsredenen kan de beste man helaas niet meer in zijn Russische trots rijden en dus wordt er een nieuwe liefhebber voor gezocht. Bij ondergetekende gaat het zeker kriebelen, maar ik heb al een projectje in de schuur staan. Voor 2450 euro is deze stoere achterwielaandrijver de jouwe, inclusief dakrek.