Wie wil er een T1 als je voor een prikkie deze Alfa koopt?

Een servicebusje voor én van Alfa Romeo. Kun je in ieder geval jezelf helpen bij panne.

Onlangs verteld ons @jaapiyo al uitgebreid over de Alfa Romeo Romeo en dan vooral over diens tweecilinder tweetakt dieselmotor mét compressor. Bijzondere techniek in een smakkelijk Italiaans busje uit de jaren ’50. Maar zoals dat soms gaat met busjes, zijn ze ook dit apparaat eindeloos blijven bouwen. En met eindeloos, bedoel ik ook écht eindeloos, want de techniek van dit busje hield het nog tot begin dit millennium uit!

De Romeo kwam in 1954 op de markt, grotendeels gebaseerd op de Giulietta en als benzine-variant met dezelfde vierpitter met bovenliggende nokkenassen als de sportieve berlina. Wel werd het blokje iets teruggeschroefd, zelfs voor een 1.3 is 35 pk niet ruim bemeten. In 1967 kwam de iets modernere F12 op de markt, de auto die je hier ziet. Optisch werd vooral de vooraknt aangepakt, met een hoekige grille en zwart kunststof, terwijl onderhuids de techniek van de Giulia werd gebruikt. Dit busje is voorzien van de Perkins-diesel, een motor die later ook in de Nuova Giulia werd gebruikt. Tegenwoordig vrijwel uitgestorven, maar onderdelenvoorziening is desalniettemin geen groot probleem. Het is immers van oorsprong een scheepsdiesel en dus zal de betere bootspecialist je gewoon kunne helpen…

Dit exemplaar is vanaf zijn geboorte in 1979 gebruikt als dienstauto van een Venetiaanse Alfa Romeo-dealer en heeft ondertussen wat broodnodige liefde nodig. Er is wat laswerk aan de dorpels en de bodem, maar vervangingsplaatwerk is erbij en de klus is volgens de verkoper niet al te ingewikkeld. Verder krijg je de nodige extra onderdelen en documentatie erbij, dus wie een beetje kan klussen en een kleine 10 mille op zak heeft, koopt zichzelf een busje dat eigenlijk veel leuker is dan de zoveelste T1 of T2.

In 1983 is het over en uit voor de F12 uit midden jaren ’50; let wel, dat is het jaar dat ook de 33 wordt geïntroduceerd! Toch is het nog niet helemaal gedaan met de Romeo/F12, want het busje werd door Ebro in Spanje in licentie gebouwd als Ebro F-100. Deze evolueerde in de hoekigere F-260 en toen Nissan de toko overnam, werd dat de Nissan Trade (onder). Deze ging uiteindelijk pas in 2001 uit productie, terwijl chassis en aandrijflijn nog steeds directe afgeleid waren van dit stokoude Alfa-busje!