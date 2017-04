Wieso denn? Dit aftandse barrel moet 30K opleveren

De gemiddelde autoliefhebber wordt niet heel warm van een oude Mercedes W124 in gevorderde staat van ontbinding. Maar waarom is de vraagprijs van deze brakke Merc dan toch zo hoog?

We kregen vandaag een tip binnen van Tijs, die ons doorstuurde naar een advertentie op de alombekende Duitse site mobile.de. Als autoliefhebber breng je uiteraard bíjna net zoveel tijd door op deze site dan op autoblog en dan kom je nog wel eens iets leuks tegen. Bijvoorbeeld deze Mercedes W124 met een…BMW motor?

Het kopje van de advertentie leest ‘BMW M1 M6 635i Hartge Alpina Schnitzer’ en lijkt vooral bedoeld te zijn om mensen met een brede interesse in tuning aan te trekken. Lezen we de summiere informatie die erbij staat, dan staat daar namelijk niks in dat duidt op bemoeienis van Alpina noch van AC Schnitzer.

Wel is er een fotootje bijgevoegd van een oud artikel in een Duits autoblad. De tekst is grotendeels onleesbaar, maar we zien foto’s van een dikke Mercedes W124 en een fotootje van een BMW M1. Zou het dan toch zo zijn dat het hier om iets speciaals gaat? In principe is de combinatie Hartge plus BMW een bekende. Ook voor het transplanteren van motoren draait deze firma zijn hand niet om. Maar een BMW motor in een Mercedes proppen is een hele andere kwestie.

Toch is het verhaal minder raar dan je zou denken. Bij de familie Hartge zit tsjoeneren namelijk in het bloed. Zo bestaat naast de toko van Herbert Hartge, die zich toelegt op BMW-producten, ook nog de toko van Rolf en Andreas Hartge genaamd Carlsson. Die laatste staat bekend om het oppeppen van Merc’s. Beide toko’s zijn gevestigd in het Duitse Merzig.

Één keer kwam het binnen de familie tot een kruisbestuiving. Nog vóór het oprichten van Carlsson plempte Andreas Hartge, de jongste van de drie broers, een boel BMW techniek in een Mercedes W124. Onder de kap van deze E Klasse avant-la-lettre huisde de M88/3 uit München. Dit blok werd door BMW zelf onder andere gebruikt in de E28 M5 en de E24 M635CSi. Door Andreas Hartge werd het blok nog wat verder gekieteld tot 330 pk.

Op de plaatjes zie je (mogelijk) wat er zo’n dertig jaar later van dit bijzondere project is overgebleven. De motor op het dak en de Hartge-badge op de klokkenwinkel en pookknop doen vermoeden dat dit de ‘real deal’ is, al is de rest van de advertentie en de slechte kwaliteit van de plaatjes natuurlijk twijfelachtig. Volgens de verkoper is alle documentatie voorhanden en heeft het voertuig geen roest. Desalniettemin wordt de staat van de auto omschreven als Unfallfrei, Nicht fahrtauglich. De verkoper vraagt 28.900 Euro voor het ding, maar hoeveel heb jij over voor dit unieke object?



Dank aan Tijs voor de tip en aan @e1000bmw523i voor de info!