Willemsbrug in Rotterdam beschadigt 200 auto’s

Daar ben je mooi klaar mee.

Momenteel wordt de oude verf van de bekende Willemsbrug in Rotterdam verwijderd. Dat verwijderen gebeurt met gritstralen, oftewel kleine steentjes die onder hoge druk tegen de brug worden geblazen en zo de oude verflaag ervan af schuren.

De auto’s die aan de zuidzijde van deze brug geparkeerd stonden hebben helaas lakschade opgelopen en dat komt doordat er iets misging met de behandeling. De steentjes worden normaal namelijk opgevangen, maar in dit geval werden ze door de machine naar buiten geblazen. Inderdaad, recht op de geparkeerde auto’s.

In totaal raakten ongeveer 200 auto’s beschadigd. De ijzerdeeltjes hechten zich namelijk aan de lak, waardoor deze aan kan voelen als schuurpapier. Getroffenen kunnen zich melden bij de aannemer die een passende oplossing zal bieden.

Meer spraakmakende voorbeelden van lakschade zien? Check deze Skyline R34 die met zuur werd behandeld of deze Audi A4 die een terpentinedouche kreeg. Let ook even op het geweldige aantal comments.