Williams: “Het voelde rot om Massa terug te vragen”

Teambazin Claire Williams heeft een boekje opengedaan over de personeelswissel bij haar renstal.

Felipe Massa nam tijdens de Grand Prix van Brazilië behoorlijk geëmotioneerd afscheid van zijn thuispubliek. De Braziliaan stopte vooral met Formule 1 omdat een plekje bij een topteam er voor hem niet meer in leek te zitten en dus hing Massa zijn helm aan de wilgen.

Inderdaad, totdat bij Mercedes een stoeltje vrijkwam en Bottas de aangewezen persoon leek om de nieuwe teamgenoot van Hamilton te worden. Williams wilde naast rookie Lance Stroll per se een ervaren rijder in de andere auto hebben en dus werd Massa gebeld met de vraag of hij niet terug wilde keren uit z’n pensioen.

De Braziliaan hapte en all is well. Claire Williams vond het lastig om contact op te nemen met Massa en te vragen of hij niet alsnog terug wilde keren. Gelukkig voor haar reageerde de ervaren coureur dolblij, getuige de volgende quote:

“Felipe had announced his retirement, we had a whole fanfare around it, and then to have to phone your ex-driver up and say ‘would you mind coming out of retirement?’, you feel quite bad about it. But I’ve never heard anyone so happy and excited, so it was a big relief for us. We are never going to put a driver in the car who we don’t believe can deliver. As everyone saw even in his last race last year, he has lost none of his motivation.”