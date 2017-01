Winterkorn: “Ik wist 100% serieus eerlijk waar van niks”

Tegenover een Duitse parlementaire commissie ontkent de voormalige topman van Volkswagen ook maar iets te hebben geweten van Dieselgate.

Historisch gevoelige grappen over Duitsers die claimen dat ze nergens van wisten zijn een beetje onder de gordel. Doen we dus niet. Toch hebben we smakelijk gelachen om het statement van Winterkorn. De ex-CEO verklaart níks te hebben geweten van gesjoemel met uitstootcijfers. Opmerkelijk, want dit is de eerste keer dat de voormalige topman zich publiekelijk uitlaat over de kwestie.

In 35 jaar Volkswagen heeft Winterkorn bijna dagelijks met z’n personeel gesproken. Ondanks al die openheid en feeling met de werkvloer was het de topman volledig ontgaan dat er dingen gebeurden die eigenlijk niet mochten. Bovendien zegt MW zich niet verantwoordelijk te voelen voor hetgeen is gebeurd, hij is immers geen programmeur. Gedupeerde consumenten hoeven hem dus ook niet de schuld te geven.

Alles bij elkaar heeft Dieselgate zo’n 20 miljard euro gekost voor Volkswagen, waarbij moet worden opgemerkt dat de koers nog steeds niet terug is op het oude niveau. Het Duitse OM doet onderzoek naar de rollen van diverse topmannen bij VAG.