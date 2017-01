Wintersporters opgelet: helse files op komst

Met name mensen die de komende dagen terugkomen uit de wintersportgebieden in de Alpen doen er verstandig aan op tijd te vertrekken.

Oh, en leg extra dekens, waxinelichtjes en water binnen handbereik. De kans dat je gaat stranden op weg naar huis is namelijk groot. Alles en iedereen die iets met weer of verkeer te maken heeft slaat op dit moment eigenlijk groot alarm: het gaat sneeuwen, dooien, regenen, vriezen, hagelen en ijzelen, dwars door elkaar. Een ultieme cocktail voor wegen die niet schoon te houden zijn. En met de hoge belasting van met name de grote verkeersaders in Oostenrijk en Zuid-Duitsland voor de komende dagen lijkt een complete chaos haast onafwendbaar.

Het enige wat je lijkt te kunnen doen (naast een winterklare auto) is een stukje vakantie slachtofferen en eerder richting huis vertrekken, in de hoop dat je voor de drukte en het slechte weer uit thuis weet te komen. Eventueel kan je de vele webcams in de gaten houden, zodat je de omstandigheden en drukte kunt beoordelen. Die webcams check je bijvoorbeeld hier. Overigens worden ook voor Nederland de komende dagen nog periodes met sneeuw verwacht de komende dagen. Daarna gaat het licht dooien en regenen, met als risico dat de regen aanvriest op de koude ondergrond. Wees dus ook hier voorbereid op verraderlijk gladde omstandigheden. Op dit moment geldt ook code geel voor heel Nederland behalve de Waddeneilanden, omdat er bevriezingsgevaar is met kans op lokaal zeer gladde wegen.

Foto: een generiek plaatje van een sneeuwruimer via Wikipedia