Wordt de Grand Prix van China morgen al verreden?!

Het schijnt écht een van de opties te zijn die de raceleiding op dit moment onderzoekt.

Terwijl wij met z’n allen hopen op een flink pak regen tijdens de race zondag, zijn er ook een hoop mensen doodsbang voor Max minder blij met het weer. Met name de raceleiding, want zij kunnen de race niet van start laten gaan als het weer zo slecht is als vandaag. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de traumahelikopter niet zou kunnen landen bij het ziekenhuis, iets dat sinds een noodlottig ongeval van Elio De Angelis en daarop volgend traumahelitrauma in 1986 verplicht is.

Om die reden werd de eerste vrije training eerder vandaag ernstig ingekort en de tweede vrije training afgeblazen voor deze uberhaupt begonnen was. Voor morgen zijn de voorspellingen dat het grotendeels droog zal blijven, dus de kwalificatie komt niet in gevaar, maar zondag lijkt een regenachtige dag te worden. Als het weer ook dan zo slechts is dat de helikopter niet kan landen, zal de race niet kunnen aanvangen.

Martin Brundle vertelde aan Sky Sports dat er nu gepraat wordt over een mogelijkheid om de race al op zaterdag te verrijden. Lewis Hamilton lijkt fan te zijn van het idee, terwijl Vettel gezegd schijnt te hebben dat hij het maar een raar idee vindt.

Zover ik weet is het nog nooit eerder voorgekomen dat een Formule 1-race omwille van weersomstandigheden een dag eerder is verreden, maar correct me if i’m wrong. Wel werd in 2015 de kwalificatie voor de Amerikaanse GP naar de zondagochtend verschoven in verband met de hevige regenval op zaterdag.

Met dank aan Dennis voor de tip!