Wordt de Model Y de bestseller van Tesla?

De potentiële ingrediënten voor dit model neigen naar een absoluut verkoopsucces.

Op dit moment bestaat de huidige verkoopvloot van Tesla uit de Model S (aankoopadvies) en Model X (rijtest). Later dit jaar moet daar de betaalbare Model 3 bijkomen en daarna de Model Y. Laatstgenoemde model zal op het platform van de Model 3 komen te staan. Waar de Model 3 de betaalbare Model S wordt, zal de Model Y de betaalbare Model X worden. Volgt u het nog?

De elektrische MPV/crossover krijgt vermoedelijk de inmiddels bekende Falcon deuren. De verwachting is dat de Model Y binnen twee jaar zijn gezicht gaat laten zien. Qua prijs zal het model iets duurder worden in vergelijking met de Model 3.

Met de Model Y zal Tesla inspringen op een markt dat zweert bij crossovers en SUVs. Ja, de Model X valt qua looks in deze categorie, maar met een prijskaartje van circa 150.000 euro is de elektrische auto voor velen onbereikbaar.

Crossover/MPV, een prijs van zo’n 40.000 euro en een fatsoenlijke range? Yes please! Wellicht dat Tesla een ‘XC60tje‘ of ‘Verlartje‘ gaat doen. Het bekende uiterlijk van een bestaand model pakken en deze vervolgens proppen in een nieuw jasje van een kleiner formaat.

Daarnaast krijgt de Model Y allerlei autonome poespas mee, zoals nu al met nieuwe Tesla’s het geval is. Het elektrische model is dus straks helemaal klaar voor de toekomst.

Laten we echter niet te snel op de zaken vooruit lopen. Eerst mag de Model 3 zich gaan bewijzen. De elektrische auto rolt in Amerika van de band en de eerste exemplaren zullen in de tweede helft van dit jaar aan klanten worden geleverd. Momenteel voert Tesla nog allerlei testen met een prototype van de elektrische sedan uit.