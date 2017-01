WRC toeschouwer overleden bij eerste rallyproef 2017

Bij een tragisch ongeval in de openingsstage van de WRC Rallye Monte Carlo is helaas een toeschouwer overleden.

Het trieste ongeval vond plaats op de openingsstage van de Rallye Monte Carlo, de seizoensopener voor het WRC van 2017. Tijdens de SS1 vloog de Hyundai i20 WRC van Hayden Paddon uit de bocht nadat de coureur de controle was verloren door een bevroren stuk wegdek. De i20 WRC met startnummer 4 vloog uit de bocht, helaas was er een toeschouwer die zich in de buitenbocht had verschanst. Die kon zich niet meer op tijd uit de voeten maken en werd geraakt door de rallyauto. De toeschouwer en de i20 van Kevin Abbring’s teamgenoot kwamen daarna nog hard in aanraking met de rotswand, en de i20 belandde op zijn kant op het asfalt. SS1 werd daardoor vrij snel stilgelegd.

De 50-jarige Spaanse toeschouwer werd nog met een helikopter naar het ziekenhuis in Nice gebracht, maar helaas heeft men zijn leven niet kunnen redden. Paddon en zijn bijrijder John Kennard zijn niet gewond geraakt bij het ongeval. Hyundai heeft auto nummer 4 uit de race gehaald uit respect voor de overleden toeschouwer. Hayden Paddon laat op Twitter weten enorm aangeslagen te zijn. Hij, het team en de organisatie van de rally laten weten dat ze enorm meeleven met de familie en vrienden van de toeschouwers.

Er zijn beelden van de crash te vinden online, die hebben we gezien op de redactie, maar we hebben besloten ze niet te plaatsen. Het ongeval doet denken aan de tijden van de Group B-wagens, waarin toeschouwers helaas te weinig hun eigen veiligheid in acht namen, met vele vervelende ongelukken tot gevolg. Mocht je ooit gaan kijken bij een rally, verdiep je dan goed in de situatie ter plekke en verlies nooit de veiligheid uit het oog. De buitenbocht is nooit een goede plek om te zijn als toeschouwer. Nooit.

Fotocredit: Twitter @HaydenPaddon