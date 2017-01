Wtf: 170 door de bebouwde kom racen zónder rijbewijs

Keihard aanpakken? We mogen het hopen.

Een 28-jarige man knalde vanmorgen met maar liefst 170 km/u over de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Politieagenten in een onherkenbare auto zagen de automobilist over de weg in de bebouwde kom scheuren.

Een herkenbare politieauto heeft vervolgens de man tot stoppen gedwongen. Agenten vroegen naar het rij- en kentekenbewijs van de man, maar er was een probleempje. Het rijbewijs was al eerder afgepakt en ongeldig verklaard. Vervolgens schreven de agenten twee boetes uit. Voor het rijden zonder geldig rijbewijs en voor het overtreden van de snelheid met maar liefst 120 km/u.

Het is te hopen dat er een toepasselijke straf komt voor meneer. Met meer dan honderd kilometer per uur door de bebouwde kom valt in geen enkele situatie goed te praten. De automobilist zal zich moeten verantwoorden tegenover de rechter en krijgt dan zijn straf te horen. *Gaat op kistje staan en schraapt keel*: “Koos, we zagen net…”

Bron: RTV Rijnmond, foto via Google Maps