Wtf: mensen kussen Kia urenlang om prijs te winnen

Je moet er maar zin in hebben..

Een bijzondere gebeurtenis in Amerika. Radiozender KISS FM ging de samenwerking aan met een Kia-dealer om een ludieke actie op touw te zetten. De wedstrijd: kus een Kia Optima (rijtest) zo lang als mogelijk en maak kans op een gloednieuwe Optima.

Zo gezegd zo gedaan. Diverse mensen verzamelden zich bij de dealer om mee te doen aan de wedstrijd. Er waren een aantal spelregels. Zo mochten de deelnemers na ieder uur 10 minuten pauze nemen om naar de WC te gaan of om iets te eten of drinken. Wel was het verplicht om bij terugkomst een nieuwe zoenpositie aan te nemen. De wedstrijd werd live uitgezonden via Facebook.

De wedstrijd was na 50 uur afgelopen. Op dat moment waren er al velen afgehaakt. Toch waren er nog zeven mensen over die hun lippen op de Optima hadden geplakt. Uit dit groepje werd één winnaar voor de hoofdprijs gekozen. De 30-jarige Dilini Jayasuriya was gelukkige. De zes anderen wonnen kaartjes voor concerten van Justin Timberlake en Bruno Mars. Om daar nou 50 uur met je bakkes tegen een auto aan te gaan zitten..

