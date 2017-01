7 dingen die je moet weten over Audi’s autoverkoop in 2016

Ze verkochten minder dan Mercedes. En minder dan BMW. Maar het was desalniettemin niet allemaal slecht nieuws voor Audi.

Want ook het merk met de vier ringen uit Ingolstadt verkocht in 2016 meer auto’s dan ooit. Maar liefst 1.871.350 Audi’s gingen er over de toonbank, wat een plusje betekent van 3,8 procent ten opzichte van 2015.

Amerika wil nog steeds Audi’s

We schreven er onlangs al over, dieselgate lijkt geen overdreven negatief effect te hebben op de verkoopcijfers van Audi in Amerika. Sterker nog, de verkopen van het merk in het beloofde land stegen vorig jaar met vier procent. Nóg sterker: naar verluidt vragen klanten dealers regelmatig wanneer de diesels weer beschikbaar zijn.

Het zou natuurlijk wel kunnen dat de groei van Audi in de Verenigde Staten nog groter had kunnen uitvallen als dieselgate er helemaal niet geweest was, maar dat zullen we nooit te weten komen. Het feit dat Audi voor heel Noord-Amerika, dus inclusief Mexico en Canada, een plusje opgeeft van 5,3 procent wijst wel in die richting. Want ten opzichte van haar buurlanden bleef de groei in ‘Murica dus een beetje achter. Canada daarentegen was voor het eerst een van de tien grootste markten voor Audi in 2016.

De nieuwe Q7 verkoopt als zoete broodjes

In onze autominnende omgeving horen we regelmatig dat de nieuwe Audi Q7 (rijtest) niet meer de brute bullebak van voorheen is, maar dat deert de verkoopcijfers totaal niet. Integendeel zelfs, de wat meer ingetogen Q7 blijkt een schot in de roos te zijn voor Audi. De verkopen stegen met liefst 43,6 procent naar 102.200 exemplaren. Oké, deels is dat te verklaren doordat het een nieuw model betreft. Maar, meer dan 100.000 eenheden in een jaar werden er van de oude generatie ook in de topjaren nooit verkocht.

China blijft van Audi

In 2016 wist Audi nog 3,6 procent meer Audi’s te slijten aan de Chinezen dan in 2015. Audi blijft daardoor leider in deze markt, met name dankzij de Q-modellen. In totaal verkocht Audi in China vorig jaar 591.554 auto’s. Dat zijn er bijna 120.000 meer dan Mercedes.

Spanje grootste Europese groeimarkt

Als we berichten horen over Spanje, dan gaat het vaak om een slecht draaiende economie, hoge werkloosheidscijfers en het risico dat de Spaanse banken omvallen en ons meetrekken in de misère. Maar misschien gaat het inmiddels wel wat beter in Spanje, want hoe kan Audi er anders vorig jaar 16,4 procent meer auto’s verkocht hebben ten opzichte van 2015? Ook in alle andere belangrijke Europese landen zoals Duitsland, Groot-Brittanië, Frankrijk en Italië boekte Audi overigens een plus.

2.890 R8-en verkocht

Ter vergelijking: zustermodel Huracan ging 2.353 keer over de toonbank.

Audi Sport draagt bij aan de groei

Niet alleen de bovengenoemde R8, maar ook de RS-modellen van Audi deden het goed afgelopen jaar. Zien we hier al een klein beetje de hand van Stephan Winkelmann? De verkoop steeg met 18 procent naar 20.200 auto’s. Vergelijken we dat echter met de 100.000 AMG’s die er verkocht werden, is het nog steeds een klein aantal. Maar goed, voor een deel zal dat te verklaren zijn doordat Audi de S-modellen niet meetelt en Mercedes haar instapsporters vermoedelijk wel.

De A4 krijgt een pluim van Audi

Er werden vorig jaar 337.550 A4’s verkocht, waarvan 164.600 in Europa. Audi is er trots op, maar het zijn er een krappe 100.000 minder dan Mercedes verkocht van haar C-Klasse. De verkoopstijging van 7,6 procent is dan ook niet enorm groot te noemen, daar ook het nieuwe model A4 afgelopen jaar pas het eerste volle jaar vol maakte. Gelukkig voor Audi doet grote broer Q7 dat dan toch een beetje indrukwekkender.