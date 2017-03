Yes! De “Max-regel” gaat de prullenmand in

Spanning en sensatie in het nieuwe F1-seizoen!

Charlie Whiting heeft een interessante aankondiging gedaan in de aanloop naar de eerste race in Melbourne, die dit weekend alweer op het program staat. De zogeheten Max-regel wordt namelijk geschrapt. Deze regel werd ingevoerd nadat Verstappen meerdere malen zijn “assertieve” rijstijl tentoonspreidde, met veel gezeur en gedram van gevestigde namen als Sebastian “Honestly” Vettel tot gevolg.

Zo mochten coureurs hun positie niet meer verdedigen door tijdens het aanremmen voor een bocht van lijn te veranderen en werden soms na een race nog (tijd)straffen uitgedeeld aan coureurs die in de ogen van de wedstrijdleiding over de schreef waren gegaan. Grote verliezer was de kijker, want coureurs durfden niet meer buiten de lijntjes te kleuren uit angst voor een paar plekjes verlies in de eindklassering van een race.

Gelukkig is al dat geneuzel nu van de baan. De enige regel die overeind blijft is dat coureurs slechts één keer hun lijn mogen veranderen bij het verdedigen van de positie, maar verder mogen de mannen het lekker zelf uitzoeken en bemoeit de wedstrijdleiding zich niet meer met elk akkefietje.

Op basis van deze nieuwe regels zou Sebastian Vettel bijvoorbeeld niet zijn bestraft voor zijn verdedigende acties in Mexico, waar uiteindelijk Daniel Ricciardo van profiteerde door de laatste podiumplaats te pakken. Ricciardo heeft naar aanleiding van de aankondiging van Whiting al gegrapt of Vettel nu z’n trofee terug wil.