Yes! De nieuwe Mercedes G wordt een zeecontainer

Even vreesden we dat Mercedes van de nieuwe G-klasse een moderne SUV zou maken, maar die vrees blijkt ongegrond.

In gesprek met Automotive News heeft Gorden Wagener, hoofd design bij Daimler, namelijk aangegeven dat de nieuweling gewoon een vierkante doos op wielen wordt. Wel wordt het gehele exterieur op de schop gegooid ten opzichte van het uitgaande model.

Naar verluidt wordt de nieuwe G (verwacht in Frankfurt, later dit jaar) breder en aanzienlijk lichter, bovendien krijgen onderstel en stuurinrichting een serieuze revamp. Volgens Wagener zou het raar zijn om op het gebied van design het wiel opnieuw uit te vinden:

“You have to keep it boxy. You have to treat it very responsible, otherwise it wouldn’t be a G. So it still has to be edgy.”