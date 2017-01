YES! Van deze nieuwe F1-regels worden we blij

Voor kijkers werd het plezier in de Formule 1 nogal vergald door een overmaat aan regeltjes en straffen waar velen geen touw aan vast konden knopen. Daar komt per 2017 gelukkig verandering in!

Gisteravond is door de FIA bevestigd dat het reglement op de schop gaat. Zo worden coureurs vanaf komend seizoen niet meer bestraft voor een eventuele aanrijding, tenzij meteen duidelijk is wie als schuldige partij kan worden aangewezen.

Hartstikke mooi, want dat geeft coureurs weer de ruimte om het gevecht aan te gaan zonder dat ze bang hoeven te zijn voor een tijdstraf of erger. Mogelijk krijgen we daardoor weer cowboy-acties te zien die we sinds het voortijdige pensioen van Pastor “no claim” Maldonado zo vurig missen.

We gaan door, want er is meer positief nieuws! Na safety car-situaties worden we vanaf nu getrakteerd op een heuse staande start! Chaotische races worden dus nog chaotischer en da’s precies waar de kijker op zit te wachten. Houd daarbij in het achterhoofd dat coureurs weer meer zelf moeten doen bij het optrekken vanuit stilstand, dus dat belooft wat.

Verder gaat de pitlane vanaf nu 30 minuten voor de start van de race open, om 10 minuten na de start te sluiten. Dit heeft te maken met het feit dat coureurs present moeten zijn als het nationale volkslied ten gehore wordt gebracht. Lekker belangrijk.