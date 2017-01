Zak Brown vindt Max níet de beste coureur ter wereld

Volgens hem is dat namelijk Fernando Alonso.

Mocht je je afvragen wie Zak Brown is: het is de nieuwe teambaas van McLaren. Of, zoals ze dat bij McLaren noemen, de Executive Director of the McLaren Technology Group. Ron Dennis mag dan inmiddels vertrokken zijn, zijn geest waart nog altijd rond in het McLaren Technology Centre (MTC) in Woking.

Ongetwijfeld zal deze omstandigheid iets te maken hebben met het feit dat Zak de wenkbrauw als de beste coureur ter wereld beschouwt. Maar hij heeft ook goede hoop dat onze zuiderbuur Stoffel het goed gaat doen in de F1. Formula1.com voelde hem aan de tand over het dynamische duo in een interview:

Formula1:

“Je rijdersduo voor 2017 is sowieso één van de interessantste op de grid. Aan de ene kant heb je Fernando Alonso, een tweevoudig wereldkampioen die wellicht een tikje gedesillusioneerd is. Aan de andere kant heb je Stoffel, een rookie die bij zijn debuut vorig jaar hoge ogen gooide. Gaat oud nieuw verslaan, of vice versa?”

Zak:

“Ten eerste, laat me dit even rechtzetten. Volgens mij is Fernando helemaal niet gedesillusioneerd. Ik ken hem nog niet heel goed, maar we hebben elkaar een paar keer ontmoet en al wat telefoongesprekken gevoerd. Ik verzeker je: hij heeft er zin in. Ondanks dat onze auto niet top was waren sommige van zijn races vorig jaar ook al enorm goed. Ik zal eerlijk zijn. Volgens mij is hij de beste rijder ter wereld. Punt.” Met dat in het achterhoofd staat Stoffel voor een enorme uitdaging. Maar ik denk dat hij die aankan. Volgens onze personal trainers is Stoffel waarschijnlijk de fitste coureur die we ooit gehad hebben. Hij is gebrand op succes en bovendien ook erg intelligent. Je hoeft hem nooit iets twee keer te vertellen. (…) Ik denk dat Stoffel wat mensen gaat verbazen. Hij is de real deal.”

Mooie woorden dus, maar zoals al aangegeven vallen ze een klein beetje in de categorie ‘wij van WC Eend’. Voor beide coureurs is het te hopen dat de auto dit jaar niet alleen een kek kleurtje krijgt, maar ook eindelijk weer snel is. Met name voor Fernando die de tijd niet meer per se aan zijn zijde heeft in de F1 zal dat erg belangrijk zijn. Voor Stoffel zou het fijn zijn als hij niet over de radio ‘Fernando is faster than you’ te horen krijgt. Sowieso is dat al zuur om te horen, maar als je dan ook nog een persoon bent die nooit iets twee keer hoeft te horen is het nog eens extra pijnlijk.