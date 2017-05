Zeg Fernando, rijdt zo’n Indycar leuker dan een F1-auto?

Oké oké, we passen de vraag iets aan. Rijdt zo'n Indycar leuker dan een F1-auto die het doet?

Wie rekent op heel verrassende antwoorden moeten we helaas teleurstellen, maar toch is het interessant om van the man himself te horen welke van de twee racers nou leuker is om in te rijden. Alonso heeft immers de nodige rondjes Brickyard achter de kiezen en weet waar hij het over heeft.

Fernando lijkt behoorlijk gecharmeerd te zijn van de Amerikaanse racers en dat heeft er vooral mee te maken dat ze (de auto’s) zo lekker simpel zijn. Je start de auto en je rijdt weg, zo eenvoudig is het. In de F1 duurt het volgens Alonso met gemak zes minuten om de auto aan de praat te krijgen. Er moeten immers steeds weer systemen worden gecheckt en -in het geval van de McLaren MCL32- kapotte onderdelen worden vervangen.

En het rijden in zo’n Indycar, is dat een beetje genieten geblazen? Fernando meent van wel. Door het gebrek aan (elektronische) gizmo’s creëer je meer gevoel met de auto en wordt het allemaal wat minder makkelijk, terwijl een F1-wagen juist heel veel voor je doet. Een Indycar is, zogezegd, een stukje rauwer en doet wat meer denken aan de raceklassen onder de Formule 1.

Onze interpretatie: Fernando Alonso amuseert zich helemaal de moeder met de Indycar (specs), maar moet natuurlijk nog het seizoen afmaken in een McLaren F1-wagen. Vandaar de ietwat diplomatieke taal. (via: ESPN)