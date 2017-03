Zeg het maar: is deze LaFerrari gewrapt of niet?

Even die hersens laten kraken, zo richting het einde van de werkweek.

Het goede antwoord is: neen! De LaFerrari zou in het kader van het Tailor Made-programma onder handen zijn genomen en dus heeft het beestje nu een pak in de kleur Bronzo Opace. De remklauwen zijn eveneens in dit bijzondere kleurtje gespoten en om het af te maken kreeg de Ferrari glimmende zwarte velgen.

Meer kleur op een Laffe? Check het kermitgroene exemplaar van Jay Kay of deze witte in Turkije. Zolang de klant de portemeknip trekt kun je in Maranello vrijwel alles voor elkaar krijgen.