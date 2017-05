Zeldzaam Ferrari F40 prototype volledig in de as

De F40 was een bekende van het internet.

Dramatisch nieuws vanuit Italië. Tijdens een trip is een Ferrari F40 in de fik gevlogen. De klassieker brandde volledig uit. Het ging niet om een regulier productiemodel, maar om een vroeg prototype waar er slechts acht van zijn gemaakt.

Volgens forumleden van FerrariChat behoorde de F40 in kwestie toe aan Jon Hunt. De man achter de Tax The Rich-filmpjes op YouTube, waar men knotsgekke acties uitvoert met peperdure auto’s. Ook met de F40 werd destijds een video gemaakt. Die check je HIER.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Hunt beschikt over een exclusieve autocollectie. Onder andere een Ferrari 288 GTO, F50, Enzo en een LaFerrari staan bij de miljonair in de garage.

Triest genoeg is het niet de eerste supercar uit de collectie van Hunt die in de fik vliegt. In 2013 vatte de Lamborghini Miura van hem vlam in Londen. Ook toen brandde de auto volledig uit. (via IVG.it)