Zeldzame McLaren F1 op z’n kop na ongeval

Dan baal je.

De McLaren F1. Het blijft een zeer listige auto. Regelmatig komt het voor dat een exemplaar om wat voor reden dan ook schade heeft opgelopen. De exclusieve Brit is zo waardevol dat eigenaren vaak ervoor kiezen om de auto weer op te knappen. Zelfs in zeer extreme gevallen, met de F1 van Mr. Bean Rowan Atkinson als het ultieme voorbeeld.

Afgelopen weekend was het -helaas- weer zover. Tijdens een zondagmiddagritje ging het mis met een McLaren F1 in Auckland, Nieuw-Zeeland. De bestuurder verloor de macht over het stuur en de supercar eindigde op zo’n kop. Een inzittende, vermoedelijk de bestuurder, moest mee naar het ziekenhuis met lichte verwondingen.

Een getuige verklaarde tegenover de NZ Herald dat de supercar met een zeer hoge snelheid over de weg reed. De McLaren werd na afloop op z’n kop afgesleept door een berger. Het is niet bekend hoeveel schade de F1 heeft opgelopen.