Zeldzame Tesla Model X doet een wallride

En het was niet eens een powerwall. De onfortuinlijke bestuurder dacht dat hij Autopilot aan had staan...

…maar dat was een vergissing met grote gevolgen. Toen bestuurder Sylvain Juteau klaar was met een ander liedje aanvinken op het joekelige scherm van zijn Model X (rijtest) en weer naar de weg keek, reed hij naar eigen zeggen al half in de berm. Op dat moment was het volgens hem te laat om de auto weer in het juiste spoor te sturen en ging de Model X kablabber tegen een muurtje.

“I thought I was on Autopilot (was it really activated or was I only believeing it to be activated, I don’t know) and I took my eyes off the road for a moment to change the song on the central display. When I looked up again, half the car was already off the road… I grabbed the wheel to steer away from the stone wall, but it was too late. Everything happened very fast.”