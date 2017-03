Zelfs übernerds steken nu de draak met McLaren

Het is officieel: McLaren kan niet meer dieper zinken dan dit.

We weten het allemaal: getrolled worden door nerds is het ergste wat je kan overkomen. Op de de middelbare school duwde je als aanvoerder van het football-team dit soort figuren nog pardoes tegen hun lockers aan, waarbij zijn hun soya-melk over al hun Alienware stickers morsten.

Nu kunnen ze echter allemaal code schrijven in C# en Shift en dergelijke, waarmee ze apps maken als Snapchat en miljarden binnenangelen. Het kan verkeren. Via hun eigen domein op de sociale media houden ze je in de smiezen, loeren ze op je tot dat moment komt waarop je zwakte toont. Dan slaan ze keihard toe.

Zo ook in geval van McLaren. Nu we het toch hebben over zwakte tonen. In het gehele seizoen 2017 mogen coureurs volgens de regels maar vier Power Units (PU) gebruiken. McLaren joeg er alleen al in de eerste twee testweken van het jaar een stuk of zeven units doorheen. Het team doet er zelf een beetje schimmig over hoeveel het er precies zijn.

Zeker is dat de MCL32 veel vaker dan dat stil is gevallen, maar dat resulteert niet élke keer in een motorwissel. Daarbij kan het team ook een gewisselde motor een beetje oplappen en weer achterin de auto monteren. Hoe dan ook meldden verschillende bronnen dat alleen in de eerste week al vijf motoren zijn gebruikt.

Enfin, gisteren meldden we je al dat de gewone nerds onder ons aan de haal zijn gegaan met het onfortuin van McLaren. Maar de kwestie is inmiddels nóg erger geworden. Luke Stephenson, een échte gamedesigner van uitgever Codemasters die de officiële F1-games maakt, gooide er gisteren namelijk deze Tweet uit.

“OK, we have a pretty serious design problem at this point. Do we make McLaren realistic or do we make it a car that can complete a lap?”

Oh snap! Nerdburn! Woefff…Ouch. En daar het om een computernerd gaat staat die tekst staat dan ook nog eens te midden van allerlei Anime-figuurtjes. Hoe kom je dit nog te boven?