Zie hier: een zwevende motorfiets van BMW

Lekker futuristisch.

Als we aan mobiliteit van de toekomst denken, komen zaken zoals vliegen of zweven nog wel eens ter sprake. Zo’n hoverboard voor je kids bijvoorbeeld, wat natuurlijk gewoon een veredeld skateboard van een paar honderd euro is. Net zoals een hoverboard zweeft deze creatie van BMW niet. Wat we zien is een fullsize replica van de ‘Hover Ride‘, gebouwd door een trainingsunit van de BMW Group: de BMW Junior Company. Die gingen aan de slag met LEGO, waarna ze besloten om de creatie in het echt na te bouwen.

Hoewel het er tof uitziet, vraag je je af wat ze daar wel niet allemaal uitspoken bij die ‘Junior Company’. Het is verre van realistisch en het spelen met LEGO hebben we wel gehad toch? Aan de andere kant moeten we ze nageven dat het een tof product is geworden. BMW en LEGO begonnen namelijk met het bouwen van een BMW R 1200 GS Adventure. Ook vet, maar een stuk minder spannend dan dit gevaarte, kijk hier maar. Toch knap dat ze dezelfde onderdelen (603 stuks!) in het Hover Ride Design Concept hebben kunnen verwerken.

Wie weet wat de toekomst nog brengt, ze zeggen dat het concept uitgerust zou kunnen worden met velgen in de vorm van propellers. Ach ja, we blijven nog even dromen…