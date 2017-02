Zo belachelijk snel is de nieuwe Chevy Camaro ZL1

Een auto die zich qua snelheid kan meten met Ferrari's en Lambo's voor een relatief zacht prijsje: Amerikanen weten wat liefhebbers mooi vinden.

Simpelweg claimen dat het topmodel van de range supersnel is kan iedereen, maar Chevrolet heeft nu hard bewijs in handen om aan te geven hoe snel hun Camaro ZL1 precies is. De musclecar werd onlangs in Duitsland onderworpen aan enkele rechtelijntests en het resultaat mag er absoluut zijn. In standaardconfiguratie wist de Amerikaan een topsnelheid te halen van 325 km/u, waarmee de 200 mph-club er een nieuw lid bij heeft. Wel moeten we erbij zeggen dat de Camaro in tegengestelde richting een stukje trager was. Toen klokte de auto een snelheid van 311 km/u.

Het gemiddelde komt daarmee uit op 318 km/u en da’s inderdaad geen 200 mijlen per uur. De ingenieurs konden het echter niet laten om een beetje aan de ZL1 te tweaken om te kijken wat er nog meer in het vat zat. Wat aanpassingen aan de camber-afstelling en een fors hogere bandenspanning zorgden ervoor dat de Chevy gemiddeld over twee runs inderdaad boven de 200 mph zat. Een hele prestatie, zeker als je bedenkt dat dit ding in Amerika rond de 65.000 USD kost. In Amerika ja, want hier zou je je scheel betalen vanwege de mep belasting die je bij aanschaf mag aftikken.

Voor de volledigheid nemen we ook even de rest van de specs met je door. De ZL1 heeft een dikke 6,2 liter V8 onder de kap, goed voor 650 pk. 0-96 km/u duurt 3,5 tellen, de maximale laterale acceleratie bedraagt 1,02 g en een rondje Nürburgring duurt met dit ding slechts 7:29,60 min. Da’s sneller dan een 997 Turbo S! Alles bij elkaar een zeer serieuze sportwagen dus, die zich prima kan meten met de Dodge Challenger/Charger Hellcat, om maar een voorbeeld te noemen.