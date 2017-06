Zo dik zag je de E36 M3 nog niet eerder

Dikke verbreding yo!

Van alle generatie M3’s heeft de E36 het hoogste ‘sjonnie-gehalte’. Hoe je hier zelf over denkt is natuurlijk persoonlijk, maar deze M3 is aardig op weg om die negatieve reputatie hard te maken.

Er is geen achtergrondinformatie over de mishandelde BMW bekend. De auto heeft een uniek kitje gekregen met een kont waar Kim K. jaloers op zou zijn. Scroll je verder door de gallery dan zie je dat de tuning wat meer vorm heeft gekregen. Het bumperwerk is oranje gespoten en de 3-serie prijkt met een prachtige set nieuwe achterlichten.

Het lijkt net of iemand de verkeerde knoppencombinatie heeft gebruikt bij het tunen van een auto in Need for Speed Underground. In deze game kon je immers ook de meest afschuwelijke creaties bouwen. Bekijk de plaatjes rustig en geniet vooral van de aerodynamische lijnen. Als dit geen collectors item wordt, dan weet ik het ook niet meer.