Zo ga je het snelst door een file

Ken je dat gevoel dat je altijd op de verkeerde strook rijdt?

Natuurlijk ken je dat gevoel, Nederlandse automobilisten zonder file-ervaring zijn vermoedelijk op één hand te tellen. En anders ken je hetzelfde probleem uit de rij voor de kassa, met het verschil dat je voor dat probleem hier geen oplossing gaat vinden. Terug naar files op ’s Heeren snelwegen: Kies je de linkerbaan, dan zie je uiterst rechts de vrachtwagens opeens veel vlotter rijden en kies je de middelste baan, dan lijkt het er bij ritsen altijd op dat de linker invoegende strook sneller is dan de strook waarop jij rijdt. Daarom bij deze de manier om het snelst door een file te komen:

Per motorfiets.

Ok, geintje natuurlijk. Niet dat het niet waar is, maar jullie vierwieliggen willen dat helemaal niet lezen (een beetje opletten en ruimte geven mag overigens wel). Wat jullie willen weten is hoe je je als automobilist het snelst door een file baant. Simpel: links blijven rijden. Net als wanneer het verkeer normaal doorrijdt is de linkerbaan ook bij filesituaties doorgaans het snelst.

Zoals je wellicht al had verwacht, doen we in ons kikkerlandje gewoon onderzoek naar dit soort zaken. En dus werd op vier trajecten (3x A12, 1x A27) gedurende een periode geturfd welke baan het snelst was. Enkel op de A12 tussen Nieuwebrug en Woerden was de tweede (vanuit de middenberm gezien) rijstrook het snelst, al was het verschil met de uiterst linkse stroom minimaal. In alle gevallen is uiterst rechts houden de slechtste oplossing.



Bron: Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Is de doorgaans snelste methode dan om altijd uiterst links te blijven rijden? Nee, de onderzoekers hebben op de trajecten verschillende meetpunten gebruikt en zijn later het traject gaan afleggen, waarbij ze per meetpunt (om de ca. 500 meter) naar de volgens eerdere onderzoeksresultaten snelste baan wisselen. Dit leverde een tijdwinst op, zij het een vrij beperkte. Daarnaast kun je deze strategie enkel uitvoeren als je weet op welk traject op welke strook de gemiddelde snelheid het hoogst is. En daarvoor moet je natuurlijk uitgebreid onderzoek uitvoeren natuurlijk.

Toch niet helemaal…

In een periode dat ik me met enige regelmaat over de A4 tussen Amsterdam en Delft door de spits worstelde, viel me op dat het bij een (nu verplaatste) versmalling van drie naar twee rijstroken sneller was om korte tijd de uiterst linker strook te verruilen voor de uiterst rechtse. Wetenschappelijk onderbouwen kan ik het allerminst, maar voor mijn gevoel was in in zo’n 70-80 procent van de gevallen sneller af. En zo zal een ieder die vaak hetzelfde traject rijdt in de file zulke trucjes kennen. Die kun je natuurlijk delen in de comments (=lief), maar dan loop je wel de kans dat het voordeel binnen de kortst mogelijke keren teniet is gedaan. Dus dan maar weer links blijven hangen.

Nog een gratis tip: DIT zijn de grootste fileknelpunten van 2016, dus die in de spits waar mogelijk vermijden is sowieso een goed plan.