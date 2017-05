Zo gaan Indycars er volgend jaar uitzien

Toegegeven. Dat ziet er bruter uit dan een moderne Formule 1-auto.

IndyCar heeft bekendgemaakt hoe de auto’s er het volgende seizoen uit komen te zien. Teams kunnen volgend jaar kiezen uit deze twee gepresenteerde ontwerpen. De aerokits voldoen aan de laatste veiligheidseisen en beschikken over de nieuwste technologieën als het gaat om aerodynamica. Qua motoriseringen vinden er geen wijzigingen plaats. Men zal nog steeds kunnen kiezen voor een krachtbron van Chevrolet of een blok van Honda. De aerokits passen op het Dallara IR-12 chassis dat momenteel in gebruik wordt genomen.

De twee nieuwe body’s zijn beide anders vormgegeven. De ene is voor superspeedway races. De andere aerokit is voor circuits met wat meer bochtenwerk en kleine ovalen. Beide ontwerpen bevinden zich nu in conceptstaat. Het is dus mogelijk dat er nog kleine wijzigingen gaan plaatsvinden voordat het nieuwe seizoen van start gaat.

De huidige aerokits in dit seizoen zijn afkomstig van Honda en Chevrolet. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe aerokits volgend jaar gaat leveren.