Zo gaan toekomstige Jaguars en Land Rovers mogelijk heten

Het concern heeft nieuwe namen geregistreerd.

Regelmatig leggen autofabrikanten een reeks namen vast voor toekomstige modellen. Uiteindelijk blijven er altijd namen over waar niets mee wordt gedaan, toch is het leuk voer voor speculatie om te gissen wat ze bij een autofabrikant van plan zijn.

Bij Jaguar Land Rover hebben ze recent 29 nieuwe typenamen laten registreren. Voor Land Rover zien we de namen Westminster, Freestyle, Landy, Range Rover Classic, Sawtooth, Stormer en Landmark. Als het gaat om Jaguar komen modelnamen als P-Type, T-Type, C-XE, iXE, XEdi, XEi, XCF, XCJ en XJS voorbij.

De naam iXE zou je kunnen koppelen aan een elektrische variant van de huidige XE. De toekomstige I-Pace is immers ook volledig elektrisch. Bij P-Type en T-Type denken we aan nieuwe sportieve modellen in het gamma van Jaguar. De aanduiding Stormer bij Land Rover roept herinneringen op aan het gelijknamige Range Rover concept uit 2004. De naam XJS is ook zeker geen onbekende. Welke namen de Britten daadwerkelijk gaan gebruiken voor toekomstige modellen is afwachten. (via Autoguide)