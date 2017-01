Zo gaat de nieuwe Panamera shooting brake heten

Wat een verrassende naam!

Not. Maar dat geeft niks.

In 2012 maakten we kennis met de Panamera Sport Turismo Concept. Een shooting brake variant op basis van de reguliere Panamera. Vervolgens was het stilletjes rondom het model en was het nog maar de vraag of dit concept het uiteindelijk tot het productiestadium zou schoppen. Wel, we hebben nieuws. Een hele dikke vette JA.

In een persbericht blikt Porsche terug op het afgelopen jaar en de laatste alinea van dat bericht trekt de aandacht. De Duitse autofabrikant maakt namelijk bekend dat de productieversie van de shooting brake in Genève zal staan. Porsche heeft enkel de term ‘Concept’ weggepoetst. In maart maken we dus kennis met de Panamera Sport Turismo!

Het is te hopen dat Porsche weinig wijzigingen doorvoert ten opzichte van het concept. Het uiterlijk van dit model was namelijk gigantisch lekker en als je de comments terugleest waren ook jullie erg enthousiast. In aanloop naar maart krijgen we ongetwijfeld meer informatie te horen. Voor nu hebben we slechts de bevestiging dat ‘ie daadwerkelijk gaat komen.

Met dank aan Norbert voor de tip!