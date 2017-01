Zo gaat Mercedes je fit en gezond houden

Het jaar is nog geen week oud en je hebt de gym alweer opgegeven? Geen nood, koop gewoon een gelifte Mercedes S-Klasse deze zomer.

De CES is eigenlijk een beurs voor blenders en dergelijke. Gezien het feit dat auto’s al lang niet meer de brute, analoge apparaten van vroeger zijn, komen er al enkele jaren steeds meer autofabrikanten naar de beurs om hun nieuwste snufjes te tonen.

Mercedes is daarop geen uitzondering, maar in plaats van de vergezichten die de grote concurrent ons voorschotelt hebben zij ook iets voor ons in petto dat we dit jaar al tegemoet kunnen zien. In de zomer zal namelijk de gefacelifte versie van de traditionele topper uit het gamma verschijnen, de W222 S-Klasse (rijtest). En mocht je denken dat die nu al zo volgehangen is met allerlei luxe die het leven aangenamer maken dat er niks meer bij kan, dan heeft Mercedes een verrassing voor je.

Onder de noemer Fit & Healthy “X 222” komen er namelijk een aantal ‘wellness’-achtige systemen beschikbaar voor de S-Klasse. Volgens projectleider Götz Renner hebben deze het doel om de bestuurder fitter en opgewekter de auto te doen verlaten ten opzichte van het moment van instappen. Een aantal aspecten van het systeem zoals de massagefunctie van de stoelen en de luchtverfrisser waren al beschikbaar, doch Mercedes wil het systeem in de loop der jaren steeds verder uitbouwen. Als vaandeldrager wordt de ‘S’ dit jaar verrijkt met de volgende stappen in het programma, die Mercedes omschrijft als ENERGIZING COMFORT.

Een speerpunt is het ‘Motion’-concept. De stoelen gaan je lichaam zo manipuleren dat je onmerkbaar continu in beweging blijft. Dit moet hetzelfde effect geven als een keer opstaan tijdens een zakelijke afspraak, wat goed is voor de doorbloeding en dergelijke.

Een andere vernieuwing is dat de auto zich min of meer actief gaat opstellen als jouw eigen personal coach. Door middel van een apparaatje van Philips dat de bestuurder om de pols draagt, worden vitale lichaamsfuncties vastgelegd. Alle Fit & Healthy systemen in de auto spelen daar vervolgens op in door de bestuurder extra rustig te maken als deze stress vertoont, of juist een beetje te activeren als ‘ie indommeld achter het stuur. Tevens kan de ‘ Fatality Vitality Coach’ je letterlijk tips geven welke workout oefeningen je kan doen tijdens een korte pauze.