Zo gaat Pornhub om met hardnekkig wit spul

Terwijl jij vandaag op het terras van een dubbele Trappist zat te genieten, wordt het oosten van de Verenigde Staten geteisterd door een sneeuwstorm die zijn weerga niet kent. Zo heeft Stella (zo heet de sneeuwstorm) de gebieden rondom steden als New Jersey en Boston van een dikke laag sneeuw voorzien, maar Pornhub weet raad!

Zelf kenden we deze website nog niet, maar ze schijnen iets met natuurfilms te doen. De nobele strijders hebben geheel belangeloos enkele sneeuwruimers ingezet om de bereikbaarheid van genoemde gebieden te vergroten. Uiteraard werden de machines voor de gelegenheid wel voorzien van enkele ferme stickers met daarop het logo van die website die we voor het schrijven van dit artikel nog niet kenden.

Pornhub doet trouwens vaker dingen voor the community. Zo lanceerden ze een kledinglijn tegen huiselijk geweld, werden diverse studiebeurzen uitgereikt en zamelde de toko geld in voor onderzoek naar borstkanker. Vice president Corey Price blijkt bovendien niet vies van de betere woordspeling, getuige de volgende quote:

And we thought we’d lend a hand in getting our fans plowed.

Onze broeders bij Apparata kennen Pornhub klaarblijkelijk wel, zij schreven er meerdere malen over. Zo leerden we dat Pornhub enige tijd terug in kaart heeft gebracht op welke dagen van het jaar we in Nederland de meeste behoefte hebben aan wat audiovisueel vertier. Dat artikel vind je HIER. En dat rijmt.