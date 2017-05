Zo gaat Tesla je Tesla repareren als ‘ie helemaal stuk is

Tesla is momenteel heet en dat heeft niks te maken met warme batterijen. Maar, het volwassen worden als autofabrikant brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe is Tesla van plan die te tackelen?

Afgelopen week posten we wat nieuwe plaatjes van de Model 3 op deze site. Toen we een blik wierpen op de comments, werd ons al snel duidelijk dat deze auto enorm leeft bij de Nederlandse autoliefhebber. Niet dat iedereen meteen overtuigd is van de looks van Model 3, maar het model maakt de tongen in ieder geval los.

Dat zou dus zomaar eens kunnen betekenen dat we de auto ook regelmatig in ons straatbeeld gaan tegenkomen. Hoewel, om een echt verkoopsucces te worden, heb je in deze contreien nog altijd een sterk dealer- en servicenetwerk nodig. Daar schort het een beetje aan in het geval van Tesla. Tesla heeft momenteel vier Tesla Stores in Nederland, te weten in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Arnhem. Het merk zet zoals bekend graag in op het online verkopen van hun auto’s, maar ze realiseren zich dat ze ook meer fysieke faciliteiten nodig hebben.

Zodoende komen er volgend jaar wereldwijd 100 extra verkoop- en servicepunten bij, een plus van zo’n dertig procent ten opzichte van het huidige aantal. Maar dat is nog niet alles! Ook het netwerk van door Tesla goedgekeurde reparatieshops wordt uitgebreid én Tesla gaat reparatieshops opzetten waarvan het zelf eigenaar is.

Wellicht komt de laatste move wel naar aanleiding van enkele negatieve berichten over het werk van herstellers met Tesla-goedkeuring. In maart van dit jaar deed een man uit de doeken dat zijn Model S op dat moment al acht maanden bij een schadeherstelbedrijf stond, nadat iemand bij hem achterop geknald was. Hoewel dit een extreem voorbeeld is van hoe het fout kan gaan, moesten ook anderen lang wachten op hun auto omdat Tesla er moeite mee had om onderdelen op tijd aan te leveren.

Om dit probleem de kop in te slaan gaat Tesla behalve op extra herstelbedrijven met een vaste locatie ook inzetten op mobiele service-centra voor kleinere problemen. Daarmee slaan ze twee vliegen in één klap. Het creëert meer capaciteit om auto’s te repareren én mensen hoeven niet meer grote afstanden af te leggen om naar de dichtstbijzijnde reparateur te gaan. Volgens kwartaal worden er al 100 van deze Tesla Mobile Service trucks actief.

Kortom, nu er veel meer Tesla’s op de weg zullen verschijnen zullen er ook meer problemen krijgen, al dan niet buiten de garantieperiode. Tesla realiseert zich dat ze hier rekening mee moeten houden. Het uitbreiden van de fysieke shops met dertig procent klinkt echter goed, maar vergeet niet dat Musk van plan is de afzet van Tesla’s te vergroten met 50 procent volgend jaar en dan nog een 250 procent het jaar daarna. Hoe een en ander in de praktijk uit zal pakken, valt dus nog te bezien.

Image-Credit: Tesla Model S met schade van Evan Niu via Electrek.co