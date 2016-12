Zo goed als nieuwe E39 540i touring te koop

Wees eerlijk, die zou jij ook best wel willen...

We hebben het al vaker gezegd, maar de BMW die je wil hebben is de E39. Deze auto is er nog net een van de oude stempel, nog niet helemaal vernaggeld door elektronica die niet alleen kapot gaat, maar ook een heleboel weegt en vaak de pret uit het autorijden haalt. Nee, dan deze. Op Marktplaats staat namelijk een exemplaar te koop waar iedere liefhebber van gaat watertanden. De 4,4 liter V8 aan boord, 286 pk’s en slechts 65.000 kilometer die door een en dezelfde bejaarde eigenaar zijn afgelegd. Dit zegt de verkoper erover.

Onvindbaar en nergens anders te koop.. V8 Touring met zeer veel extras waaronder: dubbelglas, HiFi, navigatie, schuifdak glas, nappa leder, lederen middenconsole, xenon, comfort stoelen met memory en standkachel. Rechtstreeks afkomstig van eerste 86 jarige eigenaar, iedere 2 jaar een beurt gekregen bij dezelfde BMW dealer! Auto verkeert in uitzonderlijk goede staat, zowel optisch als technisch. Zeldzame kleurencombinatie: Kashmirbeige met zwart nappaleder. Volledige optielijst:

216 Servotronic / Servotronic

235 Trailer-hitch With Removable Head / Anhaengerkupplung,kopf Abnehmbar

296 Lt/aly Wheels classic / Lm Raeder/classic

302 Alarm System / Alarmanlage

320 Model Designation, Deletion / Modellschriftzug Entfall

352Double Glazing / Doppelverglasung

386Roof Rail / Dachreling

403Glas Roof, Electric / Glasdach, Elektrisch

412Load Floor, Extendable / Ladeboden Ausziehbar

413Luggage Compartment Net / Gepaeckraumtrennetz

428Warning Triangle / Warndreieck

430Int/ext Rr Vw Mirror W Aut Anti-dazzle / Innen-/aussenspiegel Aut.abblendend

456Comfort Seats, Electric. Adjustable / Komfortsitze Elektrisch Verstellbar

494Seat Heating F Driver/front Passenger / Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer

500Headlight Washer Sys/intensive Cleaning / Scheinw.waschanl./intensivreinigung

508Park Distance Control (pdc) / Park Distance Control (pdc)

522Xenon Light / Xenon-licht

534Automatic Air Conditioning / Klimaautomatik

536Auxiliary Heating / Standheizung

609Navigation System Professional / Navigationssystem Professional

629Car Telephone (gsm) W Card Reader Front / Autotelefon Mit Kartenleser Vorn

672Cd Changer Bmw For 6 Cds / Cd Wechsler 6-fach

676Hifi Loudspeaker System / Hifi Lautsprechersystem

690Cassette HolderCassettenhalterung

801Germany Version / Deutschland-ausfuehrung

863Europe/dealer Directory / Service Kontakt-flyer Europa

879German / On-board Documentation / Deutsch / Bordliteratur

Dit klinkt als een droom. Omdat de auto uit 1997 is, is het ook nog eens ruimschoots een youngtimer, die je fiscaal zeer aantrekkelijk kan rijden, mits je in het bezit bent van een eigen zaak. Tip, naar de KvK, eenmanszaakje oprichten, jezelf aan je broer verhuren die ook een eenmanszaakje heeft, en hoppetee, vrijwel gratis rijden in een dikke vette V8. Want 35% bijtelling over de dagwaarde van 15.950 euro is best te doen. Toch?

Als jullie hem niet kopen doe ik het, dus schiet op.

Met dank aan Savas voor de tip!