Zo had de 570S eigenlijk altijd al moeten zijn

Zowaar een onverwacht compliment op de vroege zondagmorgen!

Je zou het niet zeggen, maar McLaren Automotive is nog een relatief jong automerk. Als we de hyper-exclusieve, peperdure en retesnelle F1 niet meerekenen, zijn ze pas 6 jaar bezig met het bouwen van straatauto’s. In korte tijd heeft McLaren Automotive zich weten te op te werken als een volwaardige concurrent voor Ferrari, in tegenstelling tot de Formule 1 auto’s. Op alle mogelijk meetbare punten zijn de McLarens meer dan partij, maar een gebrek aan emotie wordt soms verweten. Te klinisch. Te steriel. Dat gold voor de MP4-12c (rijtest) en in mindere mate de 650S (jazeker, ook een rijtest).

Ook de 570S (rijtest) is niet zo’n spectaculaire auto (om te zien, althans). Maar gelukkig komt Prior Design to the rescue. Deze Duitse tunert kennen we als niet al te subtiel van smakeloos tot wanstaltig. Maar in dit geval moeten we toch een kleine lans breken. Natuurlijk, de velgen zijn bijzonder misplaatst, maar de bodykit is niet eens zo heel erg lelijk. Zeker als je die stickers wegdenkt toont het best¬†aardig. Een beetje zoals een 570S ‘GT3 RS’ eruit zou kunnen zien. De Porsche noemen we niet voor niets, want een de uitgaande 911 GT3 RS was zelfs duurder dan de 570S. De 570S is dus een uiterst bereikbare McLaren. Dat betekent wel dat je ze als 570S-eigenaar vaker tegenkomt en dan ben je ineens minder uniek dan de McLaren-folder meedeelde. Dan is deze kit wellicht een uitkomst.