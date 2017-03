Zo lekker gaat het momenteel bij VDL Nedcar

Het Nederlandse concern doet goede zaken.

Met trots melden de mannen en vrouwen van VDL positieve jaarcijfers over 2016. Het feit dat onder andere de BMW Groep auto’s bij de firma laat produceren heeft behoorlijke invloed gehad op de werkgelegenheid. 2016 was zelfs een recordjaar voor VDL. De bedrijvengroep wist gecombineerd een omzet te pakken van 3,2 miljard euro. Dat is een stijging van maar liefst 19 procent. De nettowinst ging van 125 miljoen naar 149 miljoen euro. Van de totale omzet van de bedrijvengroep komt 1,4 miljard euro vanuit Nedcar.

Bij VDL Nedcar rollen onder andere MINI’s van de band en eerder dit jaar werd bekend dat ook de BMW X1 vanaf deze zomer in Limburg zal worden geproduceerd. Naast de BMW Groep is Volvo, DAF, Smart en Mitsubishi ook klant bij het bedrijf in Born.

2016 was in vele opzichten een uitstekend jaar voor het concern. Naast een hogere omzet en nettowinst nam ook het personeel met 2.700 man toe. Er werken nu 13.356 mensen bij het Limburgse bedrijf. Niet alleen de BMW X1 (rijtest), maar ook de hybride variant van de MINI Countryman zal vanaf dit jaar worden geproduceerd in Born. President-directeur Willem van der Leegte verwacht recordjaar 2016 te gaan overtreffen.