Zo moet de heetste M2 er gaan uitzien!

Kijkt u mee, BMW?

We weten allemaal dat de Duitse autofabrikant werkt aan een hetere M2. Deze gaat vermoedelijk GTS of CS heten. Klanten die geen zin hebben om te wachten kunnen bij diverse tuners aankloppen voor een make-over. Het Londense Evolve Automotive doet dit in stijl met hun M2 GTS Project ‘Starla’.

Het apparaat was vorig jaar te zien in Essen en heeft accenten van de M4 GTS meegekregen zónder lelijk te worden. Daarmee doel ik op de velgen van de M4 GTS, waar ondergetekende geen fan van is. In plaats daarvan koos Evolve voor een setje 6Sixty’s met een oranje accent.

Het is niet alleen uiterlijke poeha, want de M2 werd ook op andere gebieden aangepakt. Er werd geknutseld met de ECU, er werd gekozen voor een intake van Eventuri, een schroefset van Billstein en keramische remmerij uit de schappen van BMW. Een uitlaatsysteem van Supersprint maakt het geheel vervolgens af. De coupé is volgens de tuner goed voor 401 pk en 610 Nm.

Het resultaat is een uiterst smaakvolle M2 ‘GTS’. Alle afgebeelde onderdelen zijn via Evolve te verkrijgen. Zo kost het carbon dak omgerekend dik 1.600 euro, de carbon spoiler bijna 3.000 euro en de ECU-aanpassing 935 euro.

Fotocredit: TI Photography op Flickr